Assine
overlay
Início Nacional

Novo chefe do MP do Trabalho diz que é preciso combater a pejotização fraudada

Somente até abril deste ano 117.873 novos casos de denúncias relativas a pejotizações chegaram à Justiça do Trabalho, quase a metade do total registrado em 2024

Publicidade
Carregando...
SS
Sônia Silva
SS
Sônia Silva
Repórter
01/09/2025 15:05

compartilhe

Siga no
x
Novo chefe do MP do Trabalho diz que é preciso combater a pejotização fraudada
Novo chefe do MP do Trabalho diz que é preciso combater a pejotização fraudada crédito: Platobr Nacional
Ao tomar posse nessa quinta-feira, 28, o novo procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, defendeu um sistema de Justiça mais atuante no combate à pejotização fraudulenta — quando empregadores burlam direitos trabalhistas para reduzir seus tributos. 
 
Antes da cerimônia, Glaucio Oliveria disse à coluna que o desafio é lidar com as simulações de pejotização, quando empregados que cumprem ordens e horários são obrigados a se tornar pessoas jurídicas para continuar exercendo atividade que é típica de relação de emprego. 
 
“A pejotização não é ilegal”, explicou. “O que acontece são as simulações de pejotização, quando, da noite para o dia, os empregadores exigem que você crie PJ e você passe a fazer mesmas atividades, em outra forma que não seja CLT, sempre para buscar a redução dos tributos”.
 
Até abril deste ano, chegaram à Justiça do Trabalho: 117.873 novos casos de possíveis fraudes no processo de pejotização, contra 376.795 em 2024. Entre 2020 e 2025, foram 1.286.804, volume que representa 8,30% de todos os novos processos recebidos pela Justiça do Trabalho no mesmo período.
 
Em abril, o relator de processos sobre o tema no STF, ministro Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos na Justiça que tratam da licitude da contratação por pejotização, à exceção das relações de trabalho intermediadas por aplicativos, cujo exame ocorrerá em ação própria, relatada por outro ministro.  
 
No ato de suspensão dos processos, Gilmar Mendes sustentou que “é imprescindível a definição de critérios claros e objetivos para a caracterização de eventual fraude, de forma a garantir transparência e proteção a empregadores e trabalhadores”.
 
O ministro convocou para outubro uma audiência pública para promover um debate ampliado do assunto. “A coleta de dados e argumentos tecnicamente qualificados e especializados permitirá que esta Corte se debruce com maior segurança sobre os fatos”, disse ele, segundo o STF.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay