De cada 10 residências no país, 3 não têm esgoto ligado à rede geral
As piores condições são localizadas no Nordeste e no Norte; já a Região Sudeste supera a média nacional
compartilheSiga no
Dos cerca de 77 milhões de domicílios que o Brasil tinha em 2024, 29,5% não tinham ligação com rede geral de esgoto. Isso representa três em cada dez. Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O levantamento compara a situação de 2024 à de 2019. Cinco anos antes, o país tinha 68% dos lares ligados à rede geral e 32% sem ligação.
O grupo de 70,4% dos domicílios com acesso à rede geral inclui os endereços com ligação do banheiro a uma rede coletora e ainda as residências com fossa séptica ligada à rede.
|Percentual de domicílios por tipo de esgotamento
|Rede geral ou fluvial
|63,9%
|Fossa séptica ligada à rede
|6,5%
|Fossa séptica não ligada
|15,1%
|Outro tipo (inclui casos como fossa rudimentar, vala ou córrego)
|14,4%
Os dados do IBGE apontam as características dos esgotamentos, mas não se debruçam sobre o fato de os resíduos terem ou não tratamento.
Um estudo divulgado na última terça-feira (19) pela organização da sociedade civil Instituto Trata Brasil assinala que pouco mais da metade (51,8%) do esgoto produzido no país é tratada.
Diferenças regionais
- Saneamento desempenha um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico
- Saneamento: o caminho invisível para a saúde e o futuro
A Pnad aponta desigualdades regionais em relação ao tipo de esgotamento dos domicílios. A Região Sudeste supera a média nacional. As piores condições são localizadas no Nordeste e no Norte.
|Percentual de domicílios com esgoto ligado à rede geral
|Sudeste
|90,2%
|Brasil
|70,4%
|Sul
|70,2%
|Centro-Oeste
|63,8%
|Nordeste
|51,1%
|Norte
|31,2%
No Norte, a classificação outro tipo ? que inclui casos como fossa rudimentar, vala ou córrego ? chega a 36,4%, sendo a mais comum na região e mais que o dobro da média nacional (14,4%).
A observação por unidades da federação revela que São Paulo (94,1%), Distrito Federal (91,1%), Rio de Janeiro (89,2%) e Minas Gerais (84,6%) aparecem no topo do ranking da ligação de esgoto à rede geral.
As piores proporções são no Piauí (13,5%), Amapá (17,8%), em Rondônia (18,1%) e no Pará (19,3%).
Ao dividir o Brasil em urbano e rural, o IBGE constata que, nas cidades, 78,1% dos domicílios têm esgoto ligado à rede. No campo, apenas 9,4%.
Abastecimento de água
Leia Mais
A Pnad analisou também a forma de os lares brasileiros receberem água. No país, 86,3% das residências têm rede geral de distribuição como principal forma de abastecimento. O Norte e Nordeste carregam os piores índices.
|Percentual de domicílios com rede geral de distribuição de água
|Sudeste
|92,5%
|Centro-Oeste
|90%
|Sul
|89%
|Brasil
|86,3%
|Nordeste
|80,6%
|Norte
|61,7%
Rondônia é o único estado do país onde menos da metade (47,4%) dos domicílios tem rede geral como principal forma de abastecimento. São Paulo (96,6%) e Distrito Federal (96,5%) ostentam os maiores percentuais.
Mais do que verificar o percentual de domicílios que têm ligação com a rede geral de água, o IBGE identificou qual parcela tem disponibilidade diária dessa rede, ou seja, consegue receber água todos os dias.
No Brasil, são 88,4% dos lares. Pernambuco (44,3%) e Acre (48,5%) têm menos da metade dos domicílios ligados à rede com disponibilidade diária. O topo do ranking fica com o Distrito Federal (98,2%) e Mato Grosso do Sul (98%).