Homem é flagrado espancando mulher em avenida movimentada de Realengo
Polícia está tentando identificar e localizar o suspeito, que, segundo testemunhas, já tem histórico violento
Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou uma cena de violência na Avenida Santa Cruz, em Realengo, Zona Oeste do Rio, onde um homem foi flagrado agredindo uma mulher em via pública.
Nas cenas, o casal sai de um portão e, já na calçada, o agressor empurra a vítima no chão, levantando-a pelos cabelos. Em seguida, ele desfere socos no rosto da jovem e chutes enquanto ela está caída.
O homem chega a montar em uma moto parada, mas retorna até a vítima, que fica fora do enquadramento por alguns instantes. Depois, volta ao portão e discute com alguém do lado de dentro antes de novamente se aproximar da mulher, segurando-a pelo rosto.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) e encaminhado para a 34ª DP (Bangu), que conduz as investigações. Agentes realizam diligências para identificar e localizar o suspeito, que, segundo testemunhas, já tem histórico violento.