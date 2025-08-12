Assine
overlay
Início Nacional
COVARDIA

Homem é flagrado espancando mulher em avenida movimentada de Realengo

Polícia está tentando identificar e localizar o suspeito, que, segundo testemunhas, já tem histórico violento

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
12/08/2025 14:05

compartilhe

Siga no
x
Frame de vídeo de câmera de segurança mostra homem agredindo mulher no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro
Frame de vídeo de câmera de segurança mostra homem agredindo mulher no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro crédito: reprodução/câmera de segurança

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou uma cena de violência na Avenida Santa Cruz, em Realengo, Zona Oeste do Rio, onde um homem foi flagrado agredindo uma mulher em via pública.

Nas cenas, o casal sai de um portão e, já na calçada, o agressor empurra a vítima no chão, levantando-a pelos cabelos. Em seguida, ele desfere socos no rosto da jovem e chutes enquanto ela está caída.

O homem chega a montar em uma moto parada, mas retorna até a vítima, que fica fora do enquadramento por alguns instantes. Depois, volta ao portão e discute com alguém do lado de dentro antes de novamente se aproximar da mulher, segurando-a pelo rosto.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) e encaminhado para a 34ª DP (Bangu), que conduz as investigações. Agentes realizam diligências para identificar e localizar o suspeito, que, segundo testemunhas, já tem histórico violento.

Tópicos relacionados:

rio-de-janeiro violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay