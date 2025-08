Dia do Swing é celebrado em várias cidades do país; veja quais

Celebrado no dia 10/8, o Dia do Swing é uma comemoração não oficial, mas simbólica, que surgiu para dar visibilidade à prática e quebrar tabus. A troca de casais, ou swing, é uma fantasia comum entre brasileiros. Pensando nisso, a Sexlog — maior rede social adulta do país — realiza o 2º Swingaço no próximo sábado (9/8), a partir das 22h. O evento é realizado em diferentes locais do Brasil; na capital mineira, ocorrerá no Euphoria Club, localizado no Bairro União, região Nordeste de BH.

O encontro se destina a quem deseja explorar o tema com respeito, liberdade e segurança. De acordo com a CMO do Sexlog, o objetivo é oferecer a todos os brasileiros a oportunidade de experimentar uma noite no swing. "As pessoas poderão participar online no Sexlog ou ao vivo nas casas de swing parceiras. O importante é colocar a fantasia em prática", diz.

Mayumi destaca que a ação acontecerá dentro e fora do ambiente digital, com usuários publicando vídeos, fotos e lives com a hashtag #Swingaço, além de eventos especiais em casas de swing espalhadas pelo Brasil, em parceria com o Exclusiva Sex Shop. A proposta é reunir o máximo de pessoas no swing ao mesmo tempo, seja de casa, numa balada liberal ou na comunidade do Sexlog.

A normalização do swing

A prática do swing está longe de ser algo marginal. No último Censo dos Fetiches, realizado com mais de 20 mil pessoas, 53,1% dos entrevistados afirmaram ter vontade de participar da troca de casais, enquanto 43,2% já realizaram a fantasia ao menos uma vez. Entre os casais do meio liberal, o swing aparece no topo da lista.

Mayumi explica que dá para aproveitar respeitando seus limites. "As pessoas acham que, ao ir numa casa de swing, precisarão ficar nuas e interagir com outros casais. Mas, a verdade é que muita gente vai só para observar e apimentar a sua relação, explorando até onde ficam confortáveis. Seja explorando online ou em um evento liberal, quase tudo é permitido, mas não é obrigatório!"

A cada ano, mais brasileiros se sentem confortáveis para explorar a sexualidade em suas relações. O Sexlog ultrapassa os 23 milhões de usuários, e a prática do swing já deixou de ser um tabu para muitos. "58,8% das pessoas cadastradas acreditam que uma comunidade online como o Sexlog é o melhor lugar para encontrar pessoas de mente aberta, superando inclusive as festas privadas e as casas de swing tradicionais", ressalta a CMO.

Onde o evento vai ocorrer?

Região Norte

Belém (PA) - Hot Club Swing

Endereço: Rui Barbosa 369, Reduto



Região Sudeste



Belo Horizonte (MG) - Euphoria Club

Endereço: Rua Nelson, 22, União

Rio de Janeiro (RJ) - Mistura Certa

Endereço: Rua Vinte de Abril, 9, Centro



São Paulo (SP) - Spicy Club

Endereço: Alameda dos Pamaris, 42, Moema

Região Nordeste

Teresina (PI) - Sedução Hot Club

Endereço: Av. Zequinha Freire, 4779, Porto do Centro

Região Centro-Oeste

Brasília (DF) - Fun Haus

Endereço: Saa Q2, Setor Industrial

Região Sul



Porto Alegre (RS) - Private Club

Endereço: Rua Santa Catarina, 412, Santa Maria Goretti

São José (SC) - Affinitá Club

Endereço: Rua Assis Brasil, 5848, Ponta de Baixo