Jovem de 20 anos morre com 26 celulares colados ao corpo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma jovem de 20 anos morreu na última terça-feira (29/7) após passar mal durante uma parada de ônibus em um restaurante às margens da BR-277, em Guarapuava, no Paraná. Ela chegou a ser socorrida. Durante o atendimento médico, foram encontrados 26 celulares iPhone colados ao corpo da vítima, que viajava sozinha em um ônibus interestadual.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, os aparelhos estavam presos sob as roupas da jovem. De acordo com a Polícia Civil, parte dos iPhones apreendidos eram recondicionados — ou seja, usados e submetidos a revisão para revenda.

A jovem começou a passar mal ainda dentro do ônibus. Conforme o relato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela foi encontrada consciente, mas com falta de ar e sintomas compatíveis com um quadro pós-convulsivo, além de dificuldade respiratória. Pouco depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

As equipes médicas tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas a jovem não resistiu e morreu no local. Durante o atendimento, os socorristas perceberam que havia diversos pacotes escondidos sob as roupas, que continham os iPhones. Na bagagem da mulher, foram localizadas também garrafas de bebidas, que foram apreendidas.

Todos sabem que o iPhone é considerado um celular caro e desejado por muitos, mas algumas pessoas extrapolam todos os limites aceitáveis na tentativa de conseguir o aparelho. Veja alguns casos extremos. Divulgação/Apple Um jovem chinês, por exemplo, topou fazer uma cirurgia clandestina e remover um dos rins para vendê-lo a fim de comprar o celular… Wendy Scofield Unsplash Embora tenha feito a operação em 2011, até hoje o jovem sente os efeitos colaterais do procedimento. Pavel Danilyuk pexels Wang Shangkun ,de 29 anos, alegou que ter um iPhone era seu “sonho de consumo”. divulgação apple O chinês ficou acamado e passou a precisar de hemodiálises com frequência, já que desenvolveu uma deficiência renal no outro rim. reprodução twitter Além disso, ele acabou contraindo uma infecção na clínica clandestina onde realizou o procedimento por conta da falta de cuidados no pós-operatório. Piron Guillaume Unsplash O jovem precisou abandonar sua profissão e passou a depender de benefícios sociais. Na época em que removeu o órgão, Wang conseguiu o equivalente a R$ 11,8 mil. Além do iPhone, ele ainda adquiriu um iPad, como é chamado o tablet da Apple. Divulgação Apple Na ocasião, o caso foi levado à polícia e nove pessoas foram presas. Uma história tão inacreditável quanto outra que viralizou na internet. Um casal da Índia foi acusado de ter negociado o próprio bebê de oito meses para conseguir grana e comprar um iPhone 14. Ichigo121212 por Pixabay O incidente aconteceu em Bengala Ocidental, Oeste da Índia. As denúncias explodiram na Internet em julho de 2023. wikimedia commons Yann Forget O casal teria tomado essa decisão com o objetivo de usar o smartphone da Apple para criar conteúdo para suas redes sociais. William Hook Unsplash Tudo começou quando a vizinha percebeu que a criança havia desaparecido ao mesmo tempo em que o casal havia adquirido o celular da Apple. Thom Bradley Unsplash Os pais da criança ainda tentaram convencer a mulher de que o filho estava na casa de parentes, mas ela não acreditou e denunciou à polícia. Scott Rodgerson/Unsplash A mãe do bebê admitiu a culpa e revelou que o dispositivo também seria utilizado para documentar uma viagem que ela e seu marido planejavam realizar. Life Of Pix pexels Segundo o “Times of India”, o bebê foi encontrado na cidade de Khardaha, na Bengala Ocidental. Tanto a mãe quanto a mulher que comprou a criança foram presas por tráfico humano. De an Sun Unsplash Conforme as investigações avançaram, veio à tona que o casal já havia tentado vender outra de suas filhas anteriormente, uma garota de 7 anos. StockSnap por Pixabay Na Índia, a prática de tráfico humano envolvendo crianças com o propósito de adquirir bens de valor não é uma novidade. Micha? Parzuchowski Unsplash Na mesma área da Bengala Ocidental, surgiu uma acusação contra um orfanato por supostamente vender bebês por quantias equivalentes a R$ 5,8 mil, uma cifra semelhante ao valor de um iPhone 14. Miguel Tomás Unsplash Voltar Próximo

Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil foram acionadas e utilizaram cães farejadores para verificar a presença de drogas ou outras substâncias ilegais, mas nada foi encontrado. A identidade da vítima não foi divulgada. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a jovem viajava sozinha de Foz do Iguaçu (PR) com destino a São Paulo (SP).

O caso está sendo investigado e, conforme a corporação, a causa da morte só será confirmada após a conclusão de laudos periciais. A ocorrência foi registrada como descaminho, crime que consiste na importação ou exportação de mercadorias sem o pagamento de impostos devidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso e aguarda a conclusão de laudos periciais para esclarecer a causa da morte. Segundo informações preliminares, a mulher, que estava sozinha, viajava de Foz do Iguaçu para São Paulo. Os 26 celulares que estavam colados em seu corpo foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal", afirmou a corporação.