Ministério da Saúde investiga dois casos suspeitos de sarampo no Tocantins

Dois moradores de Campos Lindos, no Norte do Tocantins, apresentaram sintomas compatíveis com o sarampo, uma das doenças infecciosas mais contagiosas do mundo, depois de relatarem contato com pessoas vindas da Bolívia, país que enfrenta um surto da enfermidade. Com isso, uma equipe técnica do Ministério da Saúde foi enviada à cidade nessa segunda-feira (21/7) para monitorar a situação.

Amostras clínicas dos pacientes foram coletadas e estão em análise, enquanto uma força-tarefa técnica atua na região para identificar outros possíveis infectados e evitar uma cadeia de transmissão.

Em comunicado, o Ministério da Saúde destacou que, devido à situação epidemiológica do sarampo em outros países, casos esporádicos podem ocorrer no país e que isso não altera o status do Brasil como país livre da circulação do sarampo, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano passado.

Em 2025, o Brasil registrou cinco casos esporádicos confirmados, sendo dois no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo e um no Distrito Federal.

O sarampo é uma das doenças infecciosas mais transmissíveis conhecidas: uma única pessoa infectada pode contaminar até 90% das pessoas próximas que não estejam vacinadas, afirma o Ministério da Saúde. A propagação se dá pelo ar, por meio de gotículas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou simplesmente respirar.

Surto na Bolívia

A Bolívia, citada pelos pacientes de Campos Lindos como origem dos contatos suspeitos, soma 60 casos de sarampo neste ano, segundo dados das autoridades internacionais. É um dos nove países das Américas que enfrentam notificações da doença em 2025.

A maior preocupação, no entanto, está voltada para México, Estados Unidos e Canadá, que, juntos, concentram mais de 6 mil dos 7.132 casos confirmados neste ano em todo o continente. Até o momento, foram registradas 13 mortes por sarampo nas Américas em 2025, sendo nove no México, três nos Estados Unidos e uma no Canadá.

Tocantins reforça vacinação

Como resposta imediata à situação em Campos Lindos, mais de 10 mil doses de vacina contra o sarampo já foram encaminhadas ao Tocantins neste ano. A recomendação do Ministério da Saúde é intensificar a imunização, sobretudo em faixas etárias com maior vulnerabilidade e em áreas onde há circulação de pessoas vindas de países com surtos ativos.

A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é administrada em duas doses: a primeira aos 12 meses com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e a segunda, aos 15 meses, por meio da vacina tetra viral, que, além das três doenças já citadas, protege contra a varicela.

Em situações de risco epidemiológico, uma dose zero pode ser aplicada entre 6 e 11 meses, com reforço após 1 ano. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, os estoques da vacina estão garantidos e a prioridade é alcançar todos os públicos-alvo, especialmente em áreas mais vulneráveis ou com maior circulação de pessoas.