Morre no Canadá bebê nascido com sarampo de mãe não vacinada

Um bebê nascido prematuramente com sarampo de uma mãe não vacinada no Canadá morreu, informaram as autoridades nesta quinta-feira (5), sem confirmar a causa exata de sua morte, o que aumenta a preocupação pelo ressurgimento do vírus.

O Canadá registrou 2.755 casos de sarampo -- 2.429 confirmados e 326 prováveis --, segundo os dados sanitários federais atualizados até 2 de junho.

O epicentro do surto está na província de Ontário, onde foram documentados quase 2.000 casos.

O diretor médico de saúde de Ontário, Kieran Moore, afirmou em comunicado que "o bebê contraiu o vírus antes de nascer de sua mãe, que não tinha recebido a vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola (SCR)", a tríplice viral.

"Embora o sarampo possa ter contribuído tanto para o parto prematuro quanto para a morte, o bebê também apresentava outras complicações médicas graves não relacionadas com o vírus", acrescentou.

Em março, Moore assinalou que o surto estava "afetando de maneira desproporcional algumas comunidades menonitas, amish e outras anabaptistas", em parte devido às baixas taxas de vacinação entre essas populações.

Se ficar confirmado que o sarampo é a causa da morte do bebê, esta seria a primeira vítima fatal relacionada com o surto atual.

O sarampo é um vírus respiratório muito contagioso que é transmitido através das gotículas que uma pessoa infectada expulsa ao tossir, espirrar ou simplesmente respirar.

Conhecido por sua erupção cutânea característica, representa um grave risco para as pessoas não vacinadas, incluídos os bebês menores de 12 meses que normalmente não podem se vacinar e as pessoas com o sistema imunológico debilitado.

Pode provocar complicações graves, como pneumonia, encefalite, parto prematuro e, em casos excepcionais, a morte.

No Canadá, centenas de pessoas morriam todos os anos por causa do vírus antes da introdução de programas de imunização generalizados no início da década de 1970. O sarampo foi considerado erradicado em 1998, mas alguns casos continuaram sendo diagnosticados devido à propagação vinda de outros países.

Os Estados Unidos também enfrentam um importante ressurgimento do sarampo, que afeta especialmente uma comunidade cristã menonita cética em relação às vacinas na fronteira entre Texas e Novo México.

