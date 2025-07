'Salve o diabo': templo de Quimbanda enfrenta vandalismo e ameaças na web

A cidade de Oaxaca, no sul do México, foi palco de uma descoberta curiosa. Arqueólogos encontraram, em túneis ocultos em uma igreja católica, em Mitla, o que chamaram de "passagem para o submundo" da civilização Zapoteca, que viveu no local entre o ano de 700 c.C até o início do século XV LBM1948/Wikimedia Commons

Segundo os pesquisadores do Projeto Lyobaa, foi usada uma tecnologia avançada, não invasiva, para escanear o solo e permitir a descoberta, que consistia em um complexo sistema de câmaras e túneis subterrâneos construídos há mais de mil anos pelos zapotecas Youtube/The ARX Project

"Lyobaa" significa "o lugar de descanso". Segundo relatos orais passados tradicionalmente de geração para geração no México, esses túneis ocultos eram considerados uma "porta de entrada para a terra dos mortos" LBM1948/Wikimedia Commons

A base da construção zapoteca serviu, séculos depois, para a construção da igreja de São Paulo Apóstolo, já na era da dominação espanhola sobre o povo Asteca, entre 1519 e 1521 LBM1948/Wikimedia Commons

A descoberta foi feita em julho de 2023 por uma colaboração de geofísicos, engenheiros, arqueólogos e especialistas em conservação do Instituto Nacional Mexicano de Antropologia e História (INAH) com a Universidade Autônoma do México e o Projeto ARX Youtube/The ARX Project

Através de um radar de penetração no solo, tomografia de resistividade elétrica e tomografia sísmica, um modelo virtual 3D foi desenvolvido pela equipe de pesquisadores nas ruínas subterrâneas Youtube/The ARX Project

Com as tecnologias, foi possível medir a reflexão de ondas eletromagnéticas e sísmicas quando passam pelas camadas do subsolo e outros materiais enterrados. Isso revelou um grande buraco abaixo do altar principal e duas passagens a ele conectadas, tudo a uma profundidade de 5 a 8 metros Youtube/The ARX Project

Os mesmos métodos já ajudaram a encontrar outros sítios arqueológicos mesoamericanos, como anormalidades em Teotihuacán que também indicam entradas ao submundo das culturas pré-colombianas Youtube/The ARX Project

As evidências da existência de um complexo arquitetônico substerrâneo na igreja católica apenas comprovam a engenhosidade do povo Zapoteca, que tinha o local enfeitado com impressionantes mosaicos, além de monumentos e tumbas repletas de "tesouros para o pós-vida" LBM1948/Wikimedia Commons

De acordo com os historiadores, este era o principal centro religioso dos zapotecas até o final do século XV, quando, conquistados pelo povo Asteca, abandonaram o lugar James Gay Sawkins (geologist)/Wikimedia Commons

Os túneis encontrados se conectam à cultra Zapoteca e seu conceito de submundo, confirmando os relatos coloniais que falam de rituais elaborados e cerimônias feitas em Mitla — justamente nos locais subterrâneos relacionados ao culto dos mortos e dos ancestrais LBM1948/Wikimedia Commons

O complexo arquitetônico de Mitla, onde foi encontrada a estrutura relacionada ao submundo, fica a 44 km de Oaxaca, que foi o principal centro religioso da cultura pré-colombiana e ostenta, até hoje, mosaicos intrincados e bastante únicos Comisión Mexicana de Filmaciones/Wikimedia Commons

Oaxaca é uma cidade importante no México e uma das principais na cultura do Dia dos Mortos, celebrado no país entre o fim de outubro e o início de novembro, e que é quando as pessoas vão aos cemitérios prestar homenagens aos seus parentes e também quando "as almas podem voltar do além para estar perto dos seus" RigelNava/Wikimedia Commons

Mas o Día de los muertos é muito mais do que um "Halloween" ou "Dia dos finados". Ele tem origem nos povos ancestrais, como os astecas e os maias, e, inicialmente, era celebrado em agosto Luisroj96/Wikimedia Commons

A mudança para a comemoração atual provém da conquista espanhola, que, chocados com os rituais pagãos, mudaram para algo mais próximo do "Dia de todos os santos" 5chw4r7z/Wikimedia Commons

Na comemoração do Dia dos mortos, são feitas diversas homenagens, como os altares, as caveiras de açúcar, os esqueletos com roupas e adereços, as flores decorativas e a famosa "La Catrina" (A caveira de Catrina) Lauricdd/Wikimedia Commons

O Día de los muertos foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2003. A celebração pode durar até sete dias, começando a festa por volta de 26 de outubro e indo até 3 de novembro Juan Carlos Fonseca Mata/Wikimedia Commons