Mototaxista é preso suspeito de estuprar turista no trajeto

Policiais da 12° DP (Copacabana) prenderam, nesta terça-feira (8), um mototaxista suspeito de estuprar uma turista paraense no último dia do carnaval no Rio de Janeiro. A vítima contou que solicitou uma corrida de Copacabana para a Tijuca, mas foi abusada durante o trajeto.

Segundo as investigações, Diogo Moraes Leite se aproveitou do estado de embriaguez da passageira e, depois de ela resistir, passou a fazer manobras perigosas. Ele parou em um local diferente do destino combinado e cometeu o estupro no momento em que a vítima tentava fazer um pagamento via PIX.

A mulher só registrou a denúncia ao retornar a Belém, e o caso foi repassado à Polícia Civil do Rio. O suspeito foi identificado e os agentes descobriram que ele usava a conta de outro mototaxista, após ter sido banido da plataforma. Ele pode pegar de 6 a 10 anos de prisão.

Segundo Angelo Lages, delegado da 12° DP, que investiga o caso, Diogo já tinha cometido o mesmo crime antes, contra uma menor de idade: “Esse motociclista foi reconhecido pela vítima, e ele teve a prisão preventiva decretada exatamente pelo risco à ordem pública, uma vez que ele já responde um inquérito policial exatamente por um crime de estupro contra uma menor de 12 anos de idade”, revelou.