Sede da OAB é fechada após ameaça de atentado

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no Centro do Rio, vai ficar fechada até 12h desta quinta-feira (3), por ameaça de atentado. Todas as atividades previstas para esta manhã foram canceladas.

Autoridades de segurança emitiram o alerta na noite de ontem e afirmaram que grupos extremistas são os responsáveis pela ameaça.

A presidente da instituição, Ana Tereza Basílio, disse que está em contato direto com as autoridades de segurança.

Em 2023, uma carta com ameaça de bomba foi encontrada no banheiro da OAB, mas nada foi constatado na época pela polícia.