Mega-Sena 2882 e outras loterias: veja os números sorteados (1º/7)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (1º/7) os concursos da Mega-Sena 2882, Quina 6762, Lotofácil 3431, Timemania 2262 e Dia de Sorte 1083.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (1º/7)



Mega-Sena 2882 - R$ 52 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas: 11 - 15 - 19 - 23 - 49 - 51

Premiação

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 50.722.168,24 - Goiânia (GO)

5 acertos: 97 apostas ganhadoras, R$ 33.594,47

4 acertos: 5.365 apostas ganhadoras, R$ 867,70



Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (3/7)

Quina 6762 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 02 - 39 - 41 - 58 - 76

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 11.607,07

3 acertos: 1.576 apostas ganhadoras, R$ 161,32

2 acertos: 48.219 apostas ganhadoras, R$ 5,27



Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (2/7)

Lotofácil 3431 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.



Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 315 apostas ganhadoras, R$ 1.621,77

13 acertos: 10.303 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 101.245 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 530.902 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (2/7)

Timemania 2261 - R$ 6,5 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 15 - 29 - 32 - 53 - 63 - 67 - 74

Time do Coração: Confiança/SE

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 60.143,69

5 acertos: 116 apostas ganhadoras, R$ 1.481,37

4 acertos: 2.024 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 18.642 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 5.046 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 7 milhões (3/7)

Dia de Sorte 1082 - R$ 150 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 03 - 10 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.939,37

5 acertos: 974 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 12.505 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 42.387 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio: R$ 400 mil (3/7)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.