Idoso de 102 anos se torna o motorista mais velho de seu estado

Em um feito raro, o aposentado Ranulfo Custódio Alves, de 102 anos, renovou sua CNH e se tornou o motorista em atividade mais velho do Mato Grosso do Sul. Habilitado há 65 anos, ele fez questão de comparecer sozinho à unidade do Detran de Camapuã para passar pelos exames e garantir o direito de continuar dirigindo por mais três anos.

A história do centenário chama atenção não apenas pela idade, mas pela disposição. Durante o processo de renovação, foi aprovado sem dificuldades no exame médico, que atesta as condições físicas e mentais do condutor. O atendimento caloroso dos funcionários do Detran emocionou o idoso, que se comoveu com o carinho recebido. "Comecei a chorar de emoção", contou ao portal do g1.



Longevidade com responsabilidade

Aos olhos da família, Ranulfo é um exemplo de independência e vitalidade. Além de dirigir sua caminhonete, ele ainda participa das atividades na fazenda da família e mantém o hábito de se exercitar. Para ele, o segredo está na atividade constante: "Não posso parar", afirma.

Mesmo com a idade avançada, a responsabilidade no trânsito é um ponto de honra. Ele evita trafegar por áreas movimentadas, optando por ruas mais tranquilas. Em mais de seis décadas como motorista, nunca recebeu uma multa ou se envolveu em acidentes. "Se já cuidava antes, agora cuido em dobro", diz, consciente da atenção redobrada que a idade exige.

Apesar das preocupações naturais dos filhos, a família respeita sua decisão de continuar dirigindo. A filha caçula, Jéssica Alves Amorim, expressa o orgulho ao lembrar da surpresa ao saber que o pai foi sozinho renovar a habilitação. "É uma prova de como ele se mantém lúcido e independente", comenta.



Envelhecimento no trânsito

Ranulfo é uma exceção em Mato Grosso do Sul, onde, segundo dados do Detran-MS, existem atualmente 208 condutores ativos com mais de 90 anos. Entre os centenários, como ele, os casos são extremamente raros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O estado oferece um atendimento especial a condutores com mais de 60 anos, com descontos previstos pela Lei Estadual 5.059/2017. Idosos entre 60 e 69 anos recebem 50% de desconto nas taxas de renovação da CNH. A partir dos 70 anos, o benefício é de 70%. Além disso, o tempo de validade do documento também muda conforme a idade: 10 anos para quem tem até 49 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 69, e 3 anos para quem ultrapassa os 70.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice