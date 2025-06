Restam seis feriados em 2025 — e quatro caem no fim de semana

Com o fim da pandemia, as viagens de avião voltaram com tudo e um dos maiores pesadelos de quem usa esse transporte é o extravio de malas. freepik

Segundo a Assist Card, uma empresa de assistência integral aos viajantes, o número de atendimentos por malas perdidas ou extraviadas em voos internacionais aumentou cerca de 444% de janeiro a novembro de 2022, comparado ao mesmo período de 2021. freepik

Muita gente que passa por essa situação não sabe bem como agir, por isso o FLIPAR preparou um guia com várias dicas do que fazer caso sua mala se perca por aí; confira! ivabalk por Pixabay

Responsabilidade: A companhia aérea é a responsável pela sua bagagem despachada, desde o momento do check-in até a entrega no destino final. Dimitri Karastelev Unsplash

Caso note que sua mala não está na esteira rolante, procure o balcão da companhia aérea no aeroporto. Lá, registre uma ocorrência. Markus Winkler Unsplash

Tenha em mãos o comprovante de despacho da bagagem (talão que você recebe no check-in), além da descrição da mala (marca, cor, tamanho, características especiais). pexels PhotoMIX Company

Em seguida, será necessário preencher o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) fornecido pela própria companhia. Belinda Fewings/Unsplash

Segundo as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a bagagem pode ficar extraviada por até 7 dias em voos nacionais e 21 dias em voos internacionais. ANAC/divulgação

Nesse período, o passageiro tem direito a receber da companhia aérea um reembolso por despesas emergenciais enquanto estiver sem seus pertences. Erik Odiin Unsplash

Segundo disse a advogada Carmem Lilian Bosque à CNN, os valores são definidos pela própria companhia aérea, que deve efetuar o pagamento até sete dias após a apresentação dos comprovantes pelo passageiro. Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

Os valores pagos podem variar de R$ 300 a R$ 1.300, mas o auxílio só é dado a viajantes que estiverem fora do seu local de origem. Joshua Woroniecki por Pixabay

Se a sua bagagem chegar danificada, você deve informar a companhia aérea assim que notar o problema, de preferência ainda na área de desembarque. freepik wavebreakmedia_micro

Nesses casos, a companhia aérea deve consertar a bagagem ou substituí-la por outra equivalente. No caso de violação, se for comprovado o dano, a empresa deve pagar uma compensação ao passageiro. American Green Travel Unsplash

Atualmente, além das soluções oferecidas pelas companhias aéreas e dos direitos garantidos aos consumidores, existem aplicativos e serviços que ajudam a localizar bagagens perdidas. Oleksandr Pidvalnyi pexels

Dispositivos como o SmartTag da Samsung e o AirTag da Apple podem ser presos em objetos como chaves, mochilas ou nas próprias malas. Jonas Elia Unsplash

Com esses aparelhos, é possível encontrar os pertences mesmo sem conexão com a internet, por meio de aplicativos específicos. ??c Tr?nh Unsplash

Esses aparelhos podem ser adquiridos separadamente nos sites das marcas e são compatíveis apenas com sistemas iOS, no caso do AirTag, e Android, no caso da Samsung. divulgação/samsung

Além deles, há também seguros que cobrem bagagens perdidas, que, apesar de não recuperar os pertences, podem reduzir os prejuízos financeiros. pexels Vlada Karpovich

Ainda assim, alguns cuidados podem ser tomados para evitar problemas com as malas. Um deles é levar na bagagem de mão itens essenciais como remédios, produtos de higiene pessoal, uma muda de roupa e objetos valiosos como dinheiro, joias e eletrônicos. pexels Gustavo Fring

Outra dica é: se você estiver viajando para uma ocasião especial, como um casamento ou uma festa, leve a roupa do evento na bagagem de mão. Ina Carolino Unsplash

Por fim, procure personalizar sua mala de alguma com fitas, adesivos ou chaveiros para que fique mais fácil localizá-la sem confundir com outras bagagens. freepik rawpixel.com