Ambulante é preso após cobrar R$ 1000 por duas espigas de milho no Rio

Um ambulante foi preso no último domingo (8) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, após aplicar o que ficou conhecido como o “golpe do milho” em um casal de turistas da República Dominicana. A cobrança abusiva foi identificada por agentes da Guarda Municipal, que conduziram o caso à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Segundo a ocorrência, o vendedor inicialmente tentou cobrar R$ 300 por duas espigas de milho. Diante da reclamação dos turistas, reduziu o valor para R$ 60, mas afirmou que houve um erro na máquina de cartão. Um segundo ambulante cedeu seu equipamento, e foi aí que o golpe foi concretizado.

Quanto foi cobrado pelo milho?



Quando conferiram o aplicativo do banco, os turistas descobriram que foram cobrados em US$ 191, o que equivale a aproximadamente R$ 1.000 — mais de 16 vezes o valor combinado.

O ambulante foi detido por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal e encaminhado à Deat, especializada em ocorrências envolvendo estrangeiros. O segundo vendedor, que cedeu a maquininha usada no golpe, também será investigado.

Casos como esse afetam o turismo no Rio de Janeiro?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prática de cobranças abusivas e golpes contra turistas, especialmente nas regiões de grande movimentação como Copacabana, mancha a imagem da cidade e prejudica o setor turístico. A Guarda Municipal reforçou que mantém ações de patrulhamento preventivo para coibir esse tipo de crime, e incentiva que turistas e moradores denunciem cobranças irregulares ou atitudes suspeitas.