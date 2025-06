Tragédia em posto: frentista morre após explosão no Centro do Rio

A explosão em um posto de combustíveis na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio de Janeiro, fez mais uma morte. Paulo dos Santos, frentista de 61 anos, morreu nesse domingo (8/6). O acidente aconteceu no sábado passado, durante o abastecimento de um carro com GNV.

Uma câmera de segurança registrou a explosão.

A primeira vítima foi o motorista Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos. Ambos os envolvidos no acidente foram socorridos por equipes do Quartel Central e levados em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Segundo as investigações iniciais, o acidente teria ocorrido após o rompimento do cilindro de gás natural veicular (GNV) do carro no momento do abastecimento. As causas do rompimento ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A força da explosão lançou estilhaços e provocou danos em imóveis vizinhos, incluindo a sede do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Apesar dos estragos, ninguém foi ferido dentro dos prédios atingidos. A área foi isolada para perícia e o caso está sob investigação.