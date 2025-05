Mega-Sena 2865: duas apostas levam R$ 51 milhões; 14 mineiros acertam quina

Duas apostas, uma de Goiânia/GO e outra de Caraguatatuba/SP, acertaram as seis dezenas da Mega-Sena 2865 sorteadas nesta terça-feira (20/5). Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2866, é estimado em R$ 3,5 milhões, na quinta (22/5).

A Mega-Sena 2865 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 25 - 30 - 39 - 47 - 51. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça-feira (24/4).

Neste concurso, 94 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 68.396,43. Catorze mineiros acertaram a quina.

Entre os ganhadores de cinco dezenas de Minas Gerais estão dois de Uberaba, dois de Teófilo Otoni, um de Belo Horizonte, Contagem, Frutal, Governador Valadares, Ibirité, Pedro Leopoldo, Pouso Alegre e Sabará. Todas as apostas foram simples. Três apostas foram na modalidade bolão.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).