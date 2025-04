Empresário morre em acidente durante corrida com BMW em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Wilson Coelho Neto, 48, morreu após sofrer um acidente durante corrida com automóveis de luxo, no aeródromo da Embraer, na cidade de Gavião Peixoto, interior de São Paulo, na manhã de sábado (26).

Pecuarista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Neto dirigia uma BMW M3 no evento Driver Top Speed 2025, que ocorre desde 2009 no local.

De acordo com a organização, após completar a primeira volta, o empresário bateu em outro veículo.

"Apesar do atendimento imediato da UTI móvel, ele não resistiu aos ferimentos", afirmou a Driver Brasil, responsável pelo evento. A corrida foi encerrada imediatamente.

Wilson deixa esposa e dois filhos.

Chovia no momento do acidente, contudo, a organização afirmou que "o evento adota rígidos padrões de segurança" e que todos os pilotos assinam um termo de responsabilidade, cientes dos riscos associados à velocidade, mesmo com os veículos sendo "bem seguros".

Ainda segundo comunicado da organização, os outros envolvidos no acidente, Gustavo Paulo De Freitas Valente, 42, e Andre Capelazo Fernandes, 43, sofreram ferimentos leves.

"Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Wilson neste momento difícil. Agradecemos a compreensão de todos", afirmou a organização.

O evento é composto por provas de velocidade nas distâncias de meia milha (804 metros), uma milha (1,6 km) e duas milhas (3,2 km).

Segundo o regulamento da competição, o piloto larga com o carro parado e ao final do trecho percorrido serão registradas as velocidades máximas atingidas nas respectivas distâncias.