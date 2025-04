Incêndio atinge plataforma da Petrobras, e funcionários ficam feridos

Na manhã desta segunda-feira (21/4), um incêndio seguido de explosão atingiu a plataforma PCH-1, localizada na Bacia de Campos, no Norte do estado do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta das 7h25 e deixou 11 trabalhadores feridos; um deles caiu no mar durante o ocorrido, segundo informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF).

No momento da explosão, 176 pessoas estavam a bordo da unidade, que fica a cerca de 130 quilômetros da costa de Macaé. Em nota, a Sindipetro confirmou o número de pessoas feridas: "O trabalhador que caiu no mar e mais dez pessoas com queimaduras que já desembarcaram. Um trabalhador pelo Heliporto do Farol De São Tomé e os outros por Macaé".

Trabalhador foi socorrido com queimaduras

De acordo com a Petrobras, a vítima sofreu queimaduras leves e foi resgatada por equipes de emergência com o apoio de um helicóptero. O trabalhador recebeu os primeiros socorros em uma embarcação de apoio e está consciente. Ele foi levado para o continente por meio de transporte aeromédico.

A estatal informou que a plataforma não opera desde 2020 e que as chamas foram rapidamente controladas. Como medida preventiva, profissionais não essenciais serão desembarcados para que seja realizada uma inspeção completa na unidade.

Causas do acidente serão apuradas

Uma comissão de investigação será criada para apurar as circunstâncias do incêndio. Imagens feitas por navios próximos ao local mostram uma intensa nuvem de fumaça se formando na plataforma após o início das chamas.

O Sindipetro-NF acompanha a situação e cobra explicações sobre o que pode ter provocado o incidente.