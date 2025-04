Cidades da Grande SP e interior recebem primeiras sirenes de alerta para áreas de risco

O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil, vai começar a distribuir para cidades da região da Grande São Paulo e interior sirenes para alerta sobre possíveis riscos, como deslizamentos, alagamentos e cheias de rios.

Os novos equipamentos serão entregues a partir da próxima terça-feira (22/4), começando pela cidade de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana da capital. Ao todo, serão beneficiados quatro municípios, de acordo com a Defesa Civil.

O total investido com os novos equipamentos é de R$ 1,3 milhão.

Além da instalação das sirenes, bombeiros irão realizar um treinamento e simulado para acionamento da sirene, quando necessário. Os dispositivos têm como principal objetivo alertar a população em áreas de risco para deslizamentos, por exemplo, e serão acionados quando houver a necessidade de evacuação imediata da região.

Em maio, a próxima cidade a receber os equipamentos será Francisco Morato, também na Grande São Paulo, além de duas cidades do interior, Capivari e São Luiz do Paraitinga. Estas últimas devem receber sirenes conectadas a um sistema de monitoramento em tempo real do nível dos rios para ajudar na prevenção de desastres ocasionados por inundações e alagamentos nessas regiões.

A data prevista para entrega da sirene em São Luiz do Paraitinga é 26 de abril. Não há ainda previsão de instalação em Capivari, segundo o governo estadual.

Atualmente, São Paulo conta com três sirenes sonoras instaladas em áreas de risco nos municípios de Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá.

O objetivo das novas instalações é ampliar a cobertura e garantir que a população receba os alertas de forma rápida e eficiente, o que reduz os incidentes com vítimas fatais, diz a entidade.

"Estamos dando um passo importante para tornar São Paulo um estado cada vez mais resiliente aos desastres naturais. Além da ampliação do sistema de alerta por sirenes, investimos em radares meteorológicos, sistemas de alerta por celular, modernização do CGE [Centro de Gerenciamento de Emergências], compra de viaturas, além de treinamentos contínuos aos mais de 5.000 agentes em todo o estado", disse Coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador estadual da Defesa Civil.