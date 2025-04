Alunas de medicina debocham de jovem transplantada quatro vezes que morreu

Duas estudantes de medicina tiraram sarro de uma jovem, identificada como Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, que morreu por insuficiência renal depois de ter feito quatro transplantes ao longo da vida.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, as alunas não citam o nome da paciente, mas devido à repercussão, internautas identificaram o caso. Vitória morreu em 28 de fevereiro, no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Na publicação, as jovens mencionam os três transplantes cardíacos, além de indicar quando foram feitos (na infância, adolescência e início da maioridade), o que coincide com o caso da paciente. Vitória também realizou um transplante de rim. O vídeo foi compartilhado no dia 17 de fevereiro, nove dias antes de a jovem morrer.

“Um transplante cardíaco já é burocrático, já é raro, tem a questão da fila de espera, da compatibilidade, mil questões envolvidas. Agora, uma pessoa passar por um transplante três vezes, isso é real e aconteceu aqui no Incor e essa paciente está internada aqui”, afirmou uma das alunas.

Segundo informações preliminares, a repercussão fez com que um amigo tivesse conhecimento do vídeo e enviasse mensagem de texto à família da amiga, na quinta-feira (3/4). A exposição revoltou a família, que registrou um boletim de ocorrência e acionou o Ministério Público de São Paulo (MPSP), além do Incor. A reportagem do Estado de Minas procurou o instituto e aguarda retorno.

No vídeo, as estudantes também atribuíram a sequência de cirurgias à suposição de que Vitória não teria se cuidado e tomado corretamente os medicamentos depois de realizar os procedimentos. Na publicação, uma das alunas comentou ainda que ela e a colega iriam se encontrar com Vitória em seguida: “A gente vai subir lá em cima e tentar conversar com essa paciente transplantada por três vezes.”

“A segunda vez ela transplantou e não tomou os remédios que deveria tomar, o corpo rejeitou [o órgão] e teve que transplantar de novo, por um erro dela. Agora ela transplantou de novo, [o corpo] aceitou, mas o rim não lidou bem com as medicações”, diz uma delas. Na sequência, a outra jovem comenta: “Essa menina tá achando que tem sete vidas”.