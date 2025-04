Vídeo: policial federal reage a assalto e mata ladrão

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (4) durante uma tentativa de assalto na Rua Mena Barreto, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele tentava roubar o motorista do carro, um policial federal, que fingiu se render e disparou contra ele.

Um outro motorista que passava no local gravou todo o ocorrido. O assaltante, de camisa branca e arma na mão, se aproxima do homem, o policial, que está em pé ao lado do carro. De casaco preto, o agente levanta as mãos se rendendo. Quando o bandido se afasta e vira de costas, ele coloca a mão na cintura e saca a arma. No momento dos disparos, a câmera do motorista que filmava é abaixada. Segundos depois, o assaltante já está no chão.

“O cara matou o outro aqui na minha frente”, diz o homem que registrou o roubo.

A Polícia Militar confirmou que um policial federal reagiu a uma tentativa de roubo, efetuando disparos de arma de fogo contra o assaltante, que portava um simulacro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local encontrou o suspeito já sem vida.

Nota da Polícia Federal

Em nota, a Polícia Federal informou que, no início da tarde dessa sexta-feira (04/4), um policial estava na condução de um veículo transitando pela Rua Mena Barreto, no bairro de Botafogo, quando foi abordado por um criminoso armado com uma pistola em uma tentativa de assalto.

O policial reagiu e disparou contra o assaltante, que veio a falecer. A ocorrência será conduzida pela Delegacia de Homicidios da Capital.