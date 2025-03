Multidão faz festa para comboio com gerador de energia eólica na Paraíba

(FOLHAPRESS) - Com música, churrasco e fogos de artifício, uma multidão animada acompanhou, na madrugada de quinta-feira (20), em João Pessoa (PA), a passagem de um comboio que carrega um gerador de energia eólica de grande porte.



A estrutura de 600 toneladas (250 apenas do gerador), 113 metros de comprimento e 5,4 metros de altura, apelidada de "carreta do transformador", é transportada pela BR-101 desde o dia 15. Saiu do porto de Suape, em Pernambuco, e será entregue em uma planta eólica localizada entre Nova Palmeira e Campina Grande, na Paraíba.



Em baixa velocidade, 7 km/h, e com interdições no percurso, o gerador é escoltado pela Polícia Rodoviária Federal, que atua com carros e motos e orienta os motoristas no trajeto.



O comboio virou atração ao longo do caminho e é recebido em clima de festa pelos moradores das cidades por onde passa. Até uma música foi composta em homenagem ao transformador.



Estudantes acompanham de cima de passarela a passagem do comboio JOSEMAR GONÇALVES/Agencia Enquadrar/Folhapress

"Eu disse, ela tá chegando, ela tá chegando, a carreta e o transformador. Ela tá chegando, olha, passou foi na cidade e todo mundo endoidou", canta o DJ Marcílio Barbosa, que participou de um dos churrascos realizados para receber o comboio.

O equipamento foi produzido na China e desembarcou no Brasil pelo porto de Suape. Deve chegar ao destino neste final de semana.