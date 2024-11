Com investimentos de R$ 4,04 bilhões até o terceiro trimestre deste ano, sendo que R$ 3,14 bilhões foram destinados à modernização e manutenção do sistema eletrico, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) se tornou na terça-feira a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a aderir ao Utilities for Net Zero Alliance (Uneza), iniciativa que reúne as principais concessionárias e empresas de serviços públicos do setor elétrico para promover a energia limpa e avançar no processo de transição energética global e na descarbonização da economia.

“A descarbonização, fundamental para frear os impactos das mudanças climáticas, é um tema primordial para a Cemig, empresa de energia 100% renovável e que já reduziu mais de 50% de suas emissões desde que aderiu ao Net Zero, em 2022”, afirmou o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi, que anunciou a adesão ao participar da COP 29, no Arzebaijão.

A Cemig busca também aumentar a eficiência no fornecimento de energia. Dos investimentos em distribuição, que foram 34% superiores ao ano passado, a Cemig destinou R$ 220 milhões nos nove primeiros meses deste ano para reduzir a ocorrência de queda de galhos em rede, com a poda de mais de 524 mil árvores, a limpeza de faixa em mais de 33 mil quilômetros e inspecionou outros 124 mil quilômetros de circuitos por meio de drones e equipamentos de termovisao, além de R$ 50 milhões destinados à troca de postes, isoladores e para-raios.

Aposta no campo

Com investimentos da ordem de R$ 80 milhões para expandir seu complexo fabril em Juiz de Fora, com aumento de capacidade de 30%, a MTR Solar, fabricante de equipamentos e estruturas para usinas solares passou a oferecer também soluções integradas para o agronegócio e que combinam usinas solares e inversores híbridos, possibilitando a formação de microredes locais. O MTR Bess (sistema de armazenamento de energia com baterias) desenvolvido em parceria com a GoodWe, permite uma redução de até 70% nos custos de irrigação quando comparado a sistemas com geradores a diesel. “A ampliação da fábrica reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor de energia solar em Minas Gerais e no país”, afirma o CEO da MTR Solar, Thiago Rios.



Loja conceito

Com a previsão de gerar 26 empregos diretos, a NV, especializada em moda feminina, inaugurou na terça-feira sua segunda loja na região de Belo Horizonte, no Diamond Mall. Com 275 metros quadrados e considerando um investimento médio nas lojas da marca de R$ 11.500 por metro quadrado, a loja do Diamond exigiu investimentos da ordem de R$ 3 milhões. “Já tínhamos uma loja em Nova Lima que sempre foi um sucesso e entendemos que a região tinha capacidade para absorver outra loja, sem dividir o público”, afirma o CEO e sócio da NV, Antônio Junqueira. A segunda da NV em Minas e a primeira a incorporar a nova identidade da marca, “mais clean e conectada com nosso momento”. “Além do Diamond Mall, abriremos uma loja em Uberlândia ainda este ano. Estamos sempre estudando novos pontos e Minas Gerais está sempre no nosso radar”, acrescenta Junqueira.

Andar novo

Por falar em Diamond Mall, o shopping acaba de inaugurar mais piso, o 4º, para abrigar 26 novas lojas, entre elas marcas de renome internacional, como CH Carolina Herrera, Dolce&Gabana e Empório Armani. A expansão exigiu investimentos de R$ 86 milhões e a expectativa é de que sejam gerados 400 empregos. “Conversamos com cada uma para construir esse mix (de lojas). Mas a expansão, porém, é um projeto que já nasceu com o shopping, em 1966. Naquela época já havia um planejamento para o Piso L4”, diz a superintendente do centro de compras, Jucilene Oliveira. Com o novo piso, o DiamondMall contará com 196 operações em uma área bruta locável de 24.190,57 metros quadrados. “Recebemos quase 7,5 milhões de visitantes por ano Logo, temos que oferecer um conjunto valioso de marcas”, completa Jucilene Oliveira.





“Com o novo fluxo operacional que adotamos, em setembro reduziu o tempo médio de abertura de uma empresa, via registro automático, de mais de 8 horas para cerca de 3 horas e meia”

Patricia Vinte Di Iório,

presidente da Junta Comercial de Minas Gerais

Mais sinal

Os consumidores mineiros de internet e TV a cabo ganham novas opções dos serviços. A Nova Telecom investiu R$ 1,8 milhão para ampliar seus serviços na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na inauguração de uma nova loja física em Vespasiano que vai atender a mais de 54 mil pessoas na cidade, com planos a partir de R$ 99.

A empresa já atua em Ribeirão das Neves, Esmeraldas e Santa Luzia. Já os clientes dos serviços de internet por fibra óptica da Netsulminas em Bapendi, Cruzília, Caxambu e Minduri passam a contar com o SKY+Light, com canais de TV. “Somos referência de marca e de empresa em TV por assinatura na região, temos parceiros da rede credenciada com mais de décadas de parceria com a SKY, além de ser uma região com grande potencial de ganho de produtividade operacional”, afirma Sergio Ribeiro, vice-presidente Comercial e de Operações da SKY.

Comércio exterior

US$ 32,5 bi

É o valor das exportações mineiras de janeiro a outubro deste ano, com o estado registrando um superávit comercial de US$ 21 bilhões no período