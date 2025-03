Governo atualiza lista de aprovados do 'Enem dos Concursos'

O Ministério da Gestão e Inovação divulgou nesta terça-feira (4/3) a lista final atualiza dos aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU).

De acordo com a pasta, a atualização ocorre devido a desistências que não foram processadas pelo sistema, identificadas após a divulgação do resultado no último dia 28. A nova lista pode ser acessar pela área do candidato no portal do concurso.

"[O MGI] solicitou à Cesgranrio, banca responsável pela realização do CPNU, uma confirmação de todas as listas. Esse trabalho foi realizado desde o fim de semana e indicou que, ao processar a lista final de resultados, o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas", diz a nota do ministério divulgada nesta terça.

"Esse procedimento fez com que diferentes listas de convocação para matrícula tenham sido divulgadas de forma incompleta. Essa situação já foi resolvida e as novas listas já estão disponíveis", completou.

Além disso, a pasta reafirmou a alteração das notas mínimas divulgadas em 8 de outubro, por cumprimento de acordo judicial com o Ministério Público Federal (MPF). A procuradoria recebeu denúncias de inconsistências de candidaturas por cotas.

Assim, houve necessidade de reclassificar nomes que não tiveram confirmados pelas bancas examinadoras a sua candidatura como cotista.

"Em decorrência dos critérios acima descritos e da reinclusão, nas convocações para cursos de formação de candidatos que haviam confirmado vaga nos dias 11 e 18 de fevereiro, outros candidatos chamados para cargos com curso de formação nas listas anteriores ao dia 28 ou no próprio dia 28 tiveram sua situação alterada", diz ainda a nota.

A pasta afirmou também que a data para a homologação do concurso continuará em 7 de março.

O concurso, maior da história do país, ofereceu 6.640 vagas para 21 órgãos e entidades. Ao todo, foram divulgadas 194 listas com os resultados finais.

NOVA EDIÇÃO

O edital da próxima edição do CNU deve ser divulgado até o final deste trimestre. Há expectativa de que as provas sejam aplicadas em agosto.

Ainda não é possível saber quais serão as vagas ofertadas, mas Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, afirma que duas novas carreiras serão incluídas na seleção: uma para a área de Defesa, Justiça e Segurança e outra para a área de Desenvolvimento Socioeconômico. Os novos cargos serão destinados ao nível superior.