Concursos públicos na educação terão mais de 30 mil vagas em 2025

Para quem pretende ingressar no serviço público federal, 2025 pode trazer novas oportunidades. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê a abertura de 63.766 vagas em órgãos públicos em níveis nacional, estadual e municipal. Entre as seleções já solicitadas e autorizadas, estão a Prova Nacional de Docência (PND), o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) e concursos municipais, como os de Valparaíso, em Goiás. Na preparação para as provas, candidatos têm recorrido a diferentes recursos, incluindo plataformas on-line.

Criada em 2018, a plataforma Os Pedagógicos oferece cursos preparatórios para concursos públicos, processos seletivos e pós-graduação na área da educação. Com mais de 540 mil inscritos em seu canal no YouTube, mais de 30 mil alunos já foram aprovados em todo o Brasil, sendo que, no Distrito Federal, a mentoria para professor temporário alcançou índice de 97% de aprovação.

Os professores Carlinhos Costa e William Dornela, responsáveis pelo projeto, explicam que o foco é atender tanto aqueles que desejam ingressar na carreira pública quanto profissionais em busca de especialização. "Nosso público-alvo são pessoas que querem se tornar professores na rede pública, profissionais que buscam se especializar por meio de pós-graduação e professores que já atuam no setor público, mas querem novas oportunidades em concursos", destaca William.

Metodologias para uma aprendizagem dinâmica

Diferente dos métodos tradicionais, Os Pedagógicos aposta em metodologias ativas, como game learning, para tornar o aprendizado mais envolvente. “Nossas aulas são dinâmicas e interativas. Partimos do pressuposto de que o aluno chega em casa cansado do trabalho e precisa estudar de forma leve. Já fizemos aulas com jogos, piadas e até desafios como ‘torta na cara’ para reforçar o conteúdo de maneira divertida”, explica Carlinhos.

Os materiais de estudo são diversos, incluindo lives diariamente no YouTube, às 19h, com aulas de português, conhecimentos pedagógicos, legislação e atualidades. Há opções de cursos pagos, que incluem videoaulas, materiais em PDF, exercícios e mapas mentais. Os cursos de assinatura oferecem acesso a conteúdos exclusivos, permitindo que os alunos estudem no próprio ritmo. Entre as opções estão: Pedagógicos Play, uma plataforma de ensino semelhante ao modelo de streaming; Turma das 7, aulas ao vivo todos os dias às 7h da manhã; e Clube de Questões, resolução diária de questões para quem tem pouco tempo para estudar. A plataforma também disponibiliza mentoria com especialistas experientes, auxiliando os alunos na definição de metas, planejamento de estudos e resolução de dúvidas.

Pós-graduação: um diferencial na carreira

Além dos cursos preparatórios, Os Pedagógicos oferece opções de pós-graduação, voltadas para o aprimoramento acadêmico e profissional. Entre as especializações disponíveis, destacam-se: Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; Alfabetização e Letramentos na perspectiva da práxis pedagógica; Docência para a Educação Superior e Orientação Educacional.

