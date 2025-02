Incêndio na Globo: cenário da novela 'Dona de Mim' pega fogo no Rio

Um incêndio atingiu parte da cidade cenográfica dos Estúdios Globo, na tarde desta terça-feira (18). De acordo com as primeiras informações, o cenário da novela "Dona de Mim" pegou fogo. As chamas estão sendo combatidas pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Por meio de nota, a emissora atualizou que não houve feridos. "O fogo está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro", disse a assessoria da TV Globo ao jornal Extra.