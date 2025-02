Jovem finge aprovação em Medicina e vira alvo de críticas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos viralizou nas redes sociais após fingir ter sido aprovada no curso de medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Na última sexta-feira (31), dia da divulgação da lista de aprovados, Ana Carolina apareceu na comemoração dos calouros vestindo um jaleco e celebrando a "conquista" ao lado de outros estudantes na porta da instituição, na capital Belém.

Ana Carolina chamou a atenção dos jornalistas ao contar sua trajetória. Disse que estava tentando a vaga há três anos e que a aprovação era uma homenagem ao pai, falecido recentemente. Contou ainda que precisaria pagar, no final do ano, uma promessa feita a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses: "Foram anos de estudo, me dediquei muito para esse momento. Dá uma sensação incrível, de dever cumprido."

Só que, com a repercussão do episódio, conhecidos começaram a desmenti-la na internet. Entre os comentários, estava o de uma ex-professora, que afirmou que Ana Carolina concluiu o ensino médio em 2024. Os veículos de comunicação descobriram que o nome da jovem não estava na lista dos aprovados da UEPA. Além disso, pai está vivo da silva.

Ana Carolina rapidamente virou alvo de ofensas e xingamentos nas redes sociais. Ela então fez um pronunciamento se desculpando pelo episódio, que classificou como "uma brincadeira". "O que fiz não foi certo com a direção e as pessoas presentes naquele momento. A todos que magoei e que ficaram chateados, peço desculpas e arco com as consequências", começou.

Ela continuou: "A fama que estou pegando é bem doida, de certa forma. Algumas pessoas me elogiam, outras dizem que fui errada. No final das contas, eu vivi, fiz o que gosto, que é atuar, dançar e comemorar. Uma vitória que não conquistei e nunca irei conquistar. Pago o que realmente é certo. Como diria minha mãe: 'Mentira tem perna curta'. E, para encerrar, termino dizendo: 'Os sorrisos e os momentos foram bons enquanto duraram'", disse a jovem. Ela alegou ainda que estava fazendo um exercício de interpretação.

