Mega acumula e mineiro é um dos ganhadores da Lotofácil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2823 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (1/2), e o prêmio, que já estava acumulado, subiu para R$ 15 milhões para o sorteio de terça-feira (4/2). Os números sorteados foram 07 - 15 - 21 - 37 - 57- 60.

Na última edição da loteria, 60 apostas ganhadoras na quina e cada um levará R$ 41.172,77 . Já 3.552 apostas acertaram 4 números, garantindo R$ 993,55 para cada vencedor.

As outras loterias do dia - Quina, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte – também acumularam.

Lotofácil



Cinco apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e cada um receberá R$ 867.062,66. Os números sorteados foram: 02 - 03 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25. Uma aposta, em canal eletrônico, de Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais, foi um dos sortudos. Além dele, dois apostadores de Goiânia (GO), um de Campos do Goytacazes (RJ) e Braço do Norte (SC) ganharam o prêmio máximo da Lotofácil.

Agora a loteria sorteará, na segunda-feira o valor de R$ 6 milhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia