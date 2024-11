O prêmio principal da Mega-Sena acumulou novamente e pode chegar a R$ 60 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (28/11). O concurso 2800, realizado nesta terça-feira (26), teve os seguintes números sorteados: 01 - 13 - 19 - 46 - 50 - 57.

Os acertadores de cinco números vão dividir um prêmio de R$ 47.024,00, enquanto os ganhadores com quatro acertos receberão R$ 1.198,12 cada.

A Caixa informou que sete apostas de Minas Gerais, duas de Belo Horizonte, uma de Brumadinho, uma de Janaúba, uma de Jesuânia, uma de Nova Serrana e outra de Uberlândia, acertaram a quina na Mega-Sena e foram premiadas com R$ 47.024,00 cada.





A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

