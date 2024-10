Rogério Andrade, contraventor do jogo do bicho, conduzido à prisão por policiais militares no Rio de Janeiro

O contraventor Rogério Andrade, preso nesta terça-feira (29), será encaminhado a um presídio federal de segurança máxima. O pedido foi realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e aprovado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal. Rogério Andrade vai aguardar transferência em presídio de segurança máxima do Rio.





O bicheiro foi preso acusado de ser o mandante do assassinato de Fernando Iggnácio, seu rival no mundo do jogo do bicho. Gilmar Eneas Lisboa, apontado como responsável por monitorar os passos de Iggnácio antes do crime, também foi preso.

A nova acusação contra Rogério Andrade foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-RJ. Ele foi conduzido à Cidade da Polícia, onde prestou depoimento por cerca de duas horas antes de ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.







Em março de 2021, Andrade já havia sido denunciado pelo mesmo crime, mas a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou o processo em fevereiro de 2022 por falta de provas suficientes que o ligassem diretamente à execução de Fernando Iggnácio.





No entanto, o Gaeco afirmou ter agora novas evidências, que incluem a participação de Gilmar Eneas Lisboa, indicando um avanço na investigação.







Assassinato em emboscada no Recreio

Fernando Iggnácio, genro e herdeiro de Castor de Andrade, também figura histórica do jogo do bicho, foi assassinado em 2020 no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Após desembarcar de helicóptero, vindo de Angra dos Reis, ele foi emboscado enquanto se dirigia ao carro. A morte de Iggnácio marcou um momento de intensa rivalidade no submundo da contravenção no Rio.





Rogério Andrade, sobrinho de Castor e apontado como líder de uma organização criminosa com atuação em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, homicídios e corrupção, também exerce forte influência no carnaval carioca, sendo patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.