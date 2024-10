Um homem morreu ao cair no fosso do elevador de uma loja em Porto Alegre (RS). Juliano das Neves Dutra tinha 40 anos e fazia a instalação do equipamento. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (16/10).





Segundo as autoridades, o homem caiu da altura do quarto andar. "Houve um rompimento provável de um cabo de aço que causou a queda do funcionário do quarto andar até o térreo, no fosso do elevador, vindo ao óbito", explicou o perito criminal do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul Carlos de Santis, em entrevista ao "G1".





O jornal "Zero Hora" afirma que a principal hipótese para o ocorrido é a de que Juliano prendeu os cabos de sustentação do corpo em um local inadequado. A polícia ouviu, ainda na quarta-feira, testemunhas do fato.





A Loja Torra, onde aconteceu o acidente, lamentou a morte do homem e disse que vai colaborar com a apuração dos fatos.

"Manifestamos nosso profundo pesar pela fatalidade ocorrida na data de hoje, envolvendo um funcionário da empresa especializada Escal Escadas Rolantes e Elevadores Ltda, contratada para a instalação de novos elevadores no nosso estabelecimento comercial, localizado em Porto Alegre/RS. Permanecemos à disposição das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e colegas do funcionário”, disse em nota.











A Escal Escadas Rolantes e Elevadores Ltda ainda não fez um comunicado oficial. Mas, segundo o Zero Hora, a assessoria jurídica da empresa informou que presta suporte ao trabalhador e à família da vítima.