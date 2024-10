Gêmeas de seis anos morreram em um intervalo de oito dias no município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul

Gêmeas de seis anos, identificadas como Antônia e Manoela, morreram em um intervalo de oito dias no município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. A mãe das crianças foi presa temporariamente na quarta-feira (16/10), pois ela é considerada suspeita de homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, foram realizados todos os encaminhamentos periciais necessários e as investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos.

Ao portal g1, o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, Graciano Ronnau, disse que uma das gêmeas "estava em parada cardiorrespiratória e urinada, os mesmos sintomas da irmã". Ambas foram socorridas em casa.

Em nota, O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Igrejinha afirmou que tomou conhecimento do caso e vai "averiguar se houve, por parte do conselho tutelar, a violação do dever legal de proteger as infantes".