O Santuário Nacional de Aparecida receberá diversos fiéis neste sábado (12/10), devido ao Dia da Padroeira. Para celebrar a data, o local, na cidade de Aparecida (SP), preparou uma programação especial.

O Santuário começa a celebração durante a madrugada com a tradicional alvorada, às 4h50, e se estenderá até à noite, quando um show pirotécnico está prevista para encerrar a Festa da Padroeira.

A principal festividade, a missa solene, está prevista para 9h e será presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. O local ainda contará com a missa das crianças, que terá início às 12h.

A Basílica Histórica recebe, às 15h, uma Consagração Solene à Nossa Senhora. A missa de encerramento acontecerá a partir das 18h.

Confira a programação completa da Festa da Padroeira na Basílica

Serão realizadas seis missas no dia 12. Veja a lista completa:

-0h às 4h30 - Vigília Mariana

-5h45 - Alvorada

-6h - Missa

-9h - Missa Solene

-12h - Toque dos Sinos

-12h - Missa das Crianças

-14h - Missa

-15h - Consagração Solene na Basílica Histórica

-16h - Missa

-18h - Missa de Encerramento

-Após a Missa de Encerramento, haverá a Procissão Solene e um show pirotécnico.

Além dos atos litúrgicos, muitos fiéis possuem em seus roteiros a passagem pelo nicho que abriga a imagem de Nossa Senhora Aparecida, passagem pela Capela das Velas, pela Passarela da Fé, entre outros.

Onde acompanhar?

As comemorações podem ser vistas presencialmente no Santuário Nacional de Aparecida, que pode abrigar até cerca de 35 mil pessoas por celebração. As missas ainda serão transmitidas ao vivo, na TV Aparecida, nas mídias sociais da basílica, no aplicativo ‘Aparecida’ ou no site do santuário.





*Estagiário sob a supervisão de Humberto Santos