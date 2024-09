A Polícia Civil do Rio prendeu, nesta terça-feira (24), em Pernambuco, o acusado de mandar matar o norte-americano Leuvis Manuel Olivero Ramos, em Vila Isabel, na Zona Norte.

Segundo as investigações, o crime, que aconteceu em 2021 na Rua Gonzaga Bastos, foi planejado por Ricardo Vicente do Nascimento, em conjunto com a ex-companheira e ex-sogra da vítima.

seNa ocasião, Leuvis se encontrou com a ex-sogra, responsável por buscar a neta na escola – filha do americano. Pouco depois do encontro, ele foi atingido por diversos disparos feitos por um homem. Os policiais apuraram que parte das ações foram flagradas em imagens de câmeras de segurança.

Leuvis Manuel Olivero, americano morto em Vila Isabel, no RJ Arquivo pessoal





A ex-companheira do detido não tinha uma boa relação com a vítima e teria concordado com o plano da mãe e do padrasto. Ela já havia sido presa anteriormente pelo envolvimento no crime. As investigações seguem em andamento para localizar o executor do homicídio.