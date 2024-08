Um restaurante pegou fogo na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h para combater as chamas na Rua Guaporé, mobilizando equipes de oito quartéis da região.

Seis horas após o início do combate ao fogo, os bombeiros ainda estão no local realizando os trabalhos de contenção, embora as chamas já estejam controladas. Uma faixa da Rua Guaporé está interditada na altura da Rua Bento Cardoso, causando transtornos no trânsito da área.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

