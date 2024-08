Uma adolescente de 14 anos está desaparecida desde sábado (10/8), após sair de casa, em Samambaia Norte, no Distrito Federal, para visitar uma amiga na mesma região. Thais do Carmo de Souza falou pela última vez com a mãe no domingo (11/8) e, desde então, não deu mais notícias.

No dia em que saiu de casa, a menor enviou uma mensagem à mãe pedindo autorização para ir à casa da colega. A mãe, por conhecer a outra menina, autorizou. No domingo (11/8), dia em que deveria retornar, Thais enviou uma última mensagem dizendo que iria para casa, mas não apareceu. A amiga de Thais, no entanto, informou que a colega não esteve na casa dela.

Familiares contaram à reportagem que o celular da adolescente só dá desligado e as mensagens não chegam.

“Não sabemos por onde começar. Chegam várias informações desencontradas. Registramos queixa na polícia e a mãe dela está desesperada”, relatou uma parente da jovem.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Thais pode ligar para o 197, da Polícia Civil.