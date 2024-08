O personal trainer Tyago Cursino, de 32 anos, conseguiu evitar uma parada cardíaca graças a um relógio inteligente. O caso aconteceu em Palmas, no Tocantins, no fim do mês de julho. Na manhã do dia 20, Tyago acordou com palpitações no peito. No entanto, o personal teria ignorado o sintoma e foi trabalhar.

Ao longo do dia, a situação se agravou. Tyago só percebeu que estava correndo um possível risco de vida quando o relógio que usava na ocasião, um dispositivo inteligente que monitora a frequência cardíaca, emitiu um alerta preocupante: “Fibrilação Atrial – 99 BPM”. Confira: Quase 5 mil pessoas morreram por dengue no Brasil em 2024

Diante do aviso, Tyago entrou em contato com um amigo cardiologista, quem o orientou a procurar a emergência imediatamente. Na unidade de saúde, profissionais constataram que o personal trainer estava tendo um princípio de infarto. Tyago precisou então passar por um choque de reanimação com desfibrilador. Apesar do susto, os batimentos do personal voltaram ao normal e o mesmo passa bem. As informações são do portal G1.