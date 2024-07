Um balão em chamas caiu nesse domingo (28/7) no Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, e atingiu a copa de uma árvore. Apesar do risco, o fogo foi controlado, e ninguém ficou ferido.





Segundo a Urbia, concessionária responsável pela administração do Ibirapuera, não houve danos à fauna e à flora do local. O balão caiu no início da noite próximo ao portão 4 do parque, segundo a empresa.





Equipes de segurança e bombeiros civis foram acionados e monitoraram o incidente para evitar que o fogo dos restos do balão se propagasse.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, da Polícia Civil, vai instaurar um procedimento para apurar o caso.

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime. As multas começam em R$ 10 mil, e a pena pode chegar a três anos de prisão. O Código Penal também prevê reclusão de dois a cinco anos pelo perigo criado ao transporte aéreo. Denúncias podem ser feitas à Polícia Militar Ambiental.

A queda do balão em chamas no Ibirapuera ocorreu uma semana após um enorme balão cair e causar pânico em moradores e danos à rede elétrica em bairros da zona leste de São Paulo, na última segunda (22/7).





Naquele mesmo dia, a queda de outro balão prejudicou o funcionamento da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).