Turista caiu do terceiro andar de uma embarcação em praia do litoral do Rio de Janeiro. Ele está internado em estado grave com trauma cranioencefálico

Um turista está em estado grave após sofrer um acidente dentro de um barco, durante um passeio nessa quarta-feira (24/7), no município de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Carlos Eduardo Lobo Pinto, de 38 anos, caiu do terceiro andar de uma embarcação de passeio na região da Praia do Forno. Posteriormente, o turista foi levado de bote para a beirada da Praia dos Anjos, onde recebeu os primeiros atendimentos, e encaminhado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.

Em nota, a Secretaria de Saúde do município da Região dos Lagos informou que o turista deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Geral às 17h24 de quarta-feira após sofrer uma queda.

O paciente apresentou trauma cranioencefálico e fratura na mandíbula. Carlos Eduardo ficou na sala vermelha da unidade e foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, às 22h. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) confirmou que o estado de saúde de Carlos Eduardo é grave.

A Toboágua Tur, empresa dona da embarcação, contou que imediatamente após o acidente, as equipes de emergência foram acionadas e prestaram pronto atendimento. Foi informado ainda que está prestando toda a assistência necessária à vítima e a seus familiares e que desde já se coloca à disposição das autoridades competentes para prestar todas as informações e apoio necessários para a completa elucidação dos fatos.