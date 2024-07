Uma idosa de 89 anos, identificada como Nilceia Augusta Vieira, foi assassinada dentro de casa, na Rua Tajuri, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.





De acordo com a Polícia Civil, a idosa foi encontrada morta por familiares com marcas de facada pelo corpo. A residência fica localizada próxima ao Morro do Juramento.





O principal suspeito, segundo a corporação, é um usuário de drogas que foi visto por moradores andando próximo à residência.





O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas e uma perícia vai ser realizada no local do crime.