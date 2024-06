Um homem foi preso, no bairro Vila Zilda, no Guarujá, em São Paulo, após tentar estuprar duas meninas que caminhavam em direção à igreja, nesta sexta-feira (28/6). Identificado como Eduardo Pereira Neves, de 49 anos, ele já havia sido detido há 10 anos atrás por estuprar uma missionária. Na época, ele teve a mão esquerda decepada por fiéis revoltados com o crime.

Uma das vítimas, de nove anos, é neta da esposa de Eduardo, e a outra, de 11, é amiga dela. O autor abordou as duas oferecendo balas.

Ao Correio, Françoazi Kepka, mãe da mais velha, contou que as meninas estavam na frente de sua casa quando foram chamadas pelo homem. "Como ele é casado com a vó da amiguinha dela e frequenta a mesma igreja que elas, elas não desconfiaram e foram", contou.

Chegando lá, Eduardo entregou as balas para as meninas, que começaram a dividir os doces. Quando terminaram, ele teria levado as duas para o banheiro da casa, segurando uma faca na mão, e mandado elas tirarem a roupa.

"Ele tentou levantar a blusa da amiguinha da minha filha e ela colocou a mão e disse que "não", para ele parar. Ele deu um murro no rosto da minha filha e nesse momento a amiguinha dela conseguiu fugir", explicou Françoazi.

Um dos vizinhos ouviu os gritos e foi até a casa. Ele conseguiu segurar o homem, que em seguida se soltou e se trancou no banheiro com a menina mais velha. Com a ajuda de mais pessoas, o vizinho conseguiu derrubar a porta e tirar a criança de lá.

A filha de Françoazi chegou a levar três cortes no braço, mas recebeu atendimento médico e passa bem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o autor do crime foi preso em flagrante.