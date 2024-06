Animais resgatados do Rio Grande do Sul chegam em Brasília

Animais de estimação resgatados das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a partir do fim de abril, chegaram na noite dessa quarta-feira (26), em Brasília. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB) os 20 pets, sendo 18 cães e 2 gatos foram transportados pela aeronave KC-390 Millennium, que decolou da Base Aérea de Canoas, no estado gaúcho, às 18h35 dessa quarta-feira (26).

O primeiro pouso foi na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), onde desembarcaram dois animais. O segundo, na Base Aérea de Brasília (DF), às 23h30, onde os demais pets desembarcaram. Os animais que chegaram às duas capitais serão destinados à doação.

A responsável pelo Grupo de Resposta a Animais em Resgate Ana Paula de Vasconcellos explica como o procedimento tem sido feito. “Nós estamos selecionando os tutores através de sites e redes sociais. As pessoas perguntam quais os perfis dos animais e aí nós mandamos fotos e vídeos. A pessoa escolhe e encaminhamos através da Força Aérea Brasileira”, afirma.



Ainda segundo Vasconcelos, no primeiro voo do tipo foram transportados 35 animais domésticos. Já no segundo foram mais de 40. “Ao todo recuperamos mais de 150 animais. Nossa expectativa ainda é tirar muitos outros e mudar a vida deles”, destaca.

Todos os animais transportados foram afetados pela enchente registrada no mês de maio. A catástrofe climática matou mais de 150 pessoas no estado gaúcho. Ao todo, 469 municípios foram afetados, deixando mais de 55 mil pessoas desabrigadas e 581 mil desalojadas.