Morreu nesta sexta-feira, aos 101 anos de idade, Celeste Arantes, mãe de Pelé. Ela estava internada em Santos há oito dias, mas causa da morte ainda não foi divulgada. Coincidentemente, seu falecimento acontece em um 21 de junho, aniversário de 54 anos do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira, conquistado por seu filho no México, em 1970.

Dona Celeste, como era conhecida, foi uma das grandes incentivadoras da carreira do Rei do Futebol, sempre lembrada por ele, assim como Dondinho, pai de Pelé, que morreu em 1996. A última aparição pública da mãe do maior jogador de todos os tempos foi no funeral dele, que passou em frente à casa dela, em Santos.

Além de Pelé, Celeste também foi mãe de Jair e Maria Lúcia, todos frutos do casamento com Dondinho. Além disso, ela foi homenageada pelo Rei do Futebol em novembro de 2022, na abertura da Copa do Mundo do Qatar. Mas, pouco mais de um mês depois, o camisa 10 morreria em decorrência de um câncer.

“Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, publicou Pelé no dia 20 de novembro de 2022.