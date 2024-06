O motorista de aplicativo Wilson Brasilino de Oliveira, de 47 anos, foi baleado nesta segunda-feira (3) após entrar por engano na comunidade do Quitungo, em Braz de Pina, Zona Norte do Rio. Ele está internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.





A passageira, Valquíria da Silva Oliveira, de 54 anos, também está internada em estado estável.

O caso aconteceu na rua Irapuá. Os criminosos não foram presos.

A região apresenta histórico de violência e casos de motoristas baleados após entrarem por engano, guiados pelo GPS dos veículos.