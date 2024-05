A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FA-UFRGS) está produzindo rodos especiais para retirar a lama das casas invadidas pelas enchentes no estado.

A montagem está sendo feita voluntariamente por alunos e professores com material doado ou comprado por meio de doações. Cerca de 800 rodos já foram produzidos pela faculdade, que tem pressa na confecção, pois a água está baixando e a lama tem que ser retirada das casas ainda úmida.

Os equipamentos estão sendo entregues gratuitamente às famílias que já começaram a voltar para suas casas.

O protótipo do rodo também está disponível no site da FA-UFRGS para quem quiser montar e distribuir. As peças são cortadas por um equipamento automatizado e não exige mão de obra especializada, só mesmo uma furadeira, segundo informações da faculdade que nesse momento está pedindo doações em dinheiro ou de chapas de compensado para confeccionar o equipamento de limpeza.

A FA-UFRGS também disponibiliza os arquivos para quem tem equipamentos de fabricação digital (fresadora CNC ou cortadora a laser que comporte cortes em chapas de 18mm) e queira fabricar.

As doações podem ser feitas via chaves pix (arqsecretaria@ufrgs.br) em nome de Eliane Constantinou, diretora da faculdade.