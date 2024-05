O acidente aconteceu na altura do km 231

Um engavetamento entre dois caminhões e dois carros de passeio deixou dois feridos, na manhã desta quinta-feira (16/5), na descida da Serra das Araras (sentido Rio de Janeiro), em Piraí, na Região do estado do Rio de Janeiro. Um dos caminhões caiu em uma ribanceira

O acidente aconteceu na altura do km 231. Equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da Concessionária atenderam as vítimas que eram ocupantes do veículo que caiu na ribanceira.

De acordo com a CCR RioSP, os feridos foram socorridos para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O trânsito na via ficou interditado por cerca de duas horas, mas às 11h28, as duas faixas foram liberadas.