O número de mortos pelas enchentes que atingem as cidades do Rio Grande do Sul já somam 151 mortes conforme boletim de ocorrência divulgado na manhã desta quinta-feira (16/05)

Os Correios suspenderam o recebimento de doações de roupas para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a empresa, os itens de vestuário correspondem a 70% das doações e, justamente em em razão disso, a estatal pede que a população priorize outras produtos, como água, alimentos de cesta básica, ração para pets e itens de higiene pessoal.

Apesar da suspensão específica para as roupas, os Correios ainda estão recebendo doações em todas as mais de 10 mil agências em todo o Brasil.





Os envios gratuitos de doações para o RS começaram na semana passada e, até essa quarta-feira (15/5), 11 mil toneladas já haviam sido recebidas. Desse número, 3 mil toneladas já foram entregues para a Defesa Civil de Porto Alegre.





Ao doar é importante facilitar o trabalho da triagem entregando as cestas básicas já lacradas em caixas e os itens de higiene pessoal devem ser reunidos em kits. Também é importante nomear os produtos doados e colocá-los em caixas ou sacos que possam ser lacrados, além de observar a vedação e tomar cuidado para não embalar os donativos em caixas ou sacolas rasgadas.







Quais são os itens mais necessários agora?





Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);





Fraldas (geriátrica e infantil);





Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico);





Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).

Emergência climática

