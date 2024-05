Fernandinho, que hoje tem 3 anos, é um fenômeno na internet, com mais de 2,5 milhões de curtidas no TikTok. Nos vídeos, postados pelo pai, Matheus de Almeida Gomes da Silva, ele aparece fazendo o que mais gosta: ler, escrever e cantar as músicas de Thiaguinho. O menino chega a escrever frases inteiras, como “Tá vendo aquela lua” ou “Feliz dia das mães” – tudo isso com uma caligrafia extremamente legível.







Nascido em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, o garotinho, que completou 3 anos no último dia 6, se atenta aos acentos e pontuações. Desde seu primeiro ano de vida, ele se interessa pelas letras. “Ele sempre foi uma criança normal. Começou a falar com um aninho, mas foi aos dois que desenvolveu uma dicção melhor (...) Seu primeiro contato com a escrita foi com aqueles livrinhos de banho que ele brincava desde os quatro meses, e depois com um tatame de letrinhas que ganhou”, contou o pai à BBC.







Quando Fernandinho tinha 1 ano e 4 meses, ele visitou uma livraria junto com os pais. Mas, em vez de querer os brinquedos que o pai e a mãe mostravam, ele se interessou por um encaixe de letrinhas. Naquele momento, o pai achou que era um interesse nos jogos de montar. Depois de um tempo, comprou o jogo de encaixe para o bebê.







Ao mesmo tempo, Fernandinho começou a assistir vídeos infantis no YouTube. No conteúdo ele começou a aprender as letras. A primeira que chamou atenção é o “W”, que ele logo começou a escrever no papel. “Isso com um ano e sem a gente falar nada. Aliás, antes mesmo de falar, ele já identificava todo o alfabeto", contou o pai, garantindo que eles sequer chegaram a pegar na mão do garotinho para treinar a coordenação motora.







"Um dia, a gente acordou e estava escrito Blipp [personagem de desenho] numa folha de caderno em casa. Outro dia estava escrito 'Drogasil' [rede de farmácias]. Ele tem uma memória muito impressionante", relatou.

Fernandinho foi levado a uma neuropsicóloga, após o pedido da creche onde estuda, já que apresentava dificuldade de interação com outras crianças. No teste de QI, o menino fez 141 pontos. No Brasil, são consideradas superdotadas, ou pessoas com altas habilidades, acima dos 130 pontos. No laudo, a profissional descreveu que o raciocínio dele era equivalente ao de uma criança de seis anos.





Além disso, a avaliação apontou alguns traços autistas. Como ele ainda é muito novo, não é possível fechar o diagnóstico, mas ele participa de diversas terapias, como fonoaudiologia e musicoterapias, frequentemente indicadas para pessoas com TEA.





Thiaguinho

Assim como o pai, Fernandinho gosta muito do pagodeiro Thiaguinho. Além de cantar, ele também escreve o nome das músicas do cantor. Também é por conta do músico que os pais descobriram que o garoto sabia ler.

"Pensei que ele copiava as letras e memorizava a sequência, mas que ainda não sabia ler. Até que uma vez ele leu o nome de uma música e eu fiquei um pouco assustado, mas acabou sendo um processo natural", contou Matheus, dizendo que ele já lê coisas muito rápido em uma ida ao supermercado, por exemplo.