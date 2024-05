O carro roubado do chef de Cozinha Felipe Bronze, na última sexta-feira (10), em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, foi encontrado neste sábado (11/5), abandonado na Avenida Brasil, na altura do Conjunto Esperança, que faz parte do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade.

A operação conjunta entre agentes da delegacia de Vila Isabel e PMs do batalhão da Tijuca descobriu que o carro roubado seria levado para a comunidade Parque União, também no Complexo da Maré.

Os agentes realizaram um cerco na Avenida Brasil e os marginais abandonaram o veículo antes de conseguirem chegar na comunidade. Os criminosos fugiram para o interior da favela. Ninguém foi preso.

Durante o assalto o chef Bronze acabou ferido ao levar coronhadas dos criminosos.

Em um relato publicado em suas redes sociais, Bronze detalhou o incidente. O crime ocorreu enquanto o chef se dirigia para buscar seus avós em Vila Isabel para uma consulta médica, resultando em ferimentos leves devido à agressão dos criminosos.

“Reagi muito mal, apontaram a arma para mim no chão. Foi o maior susto que tomei na minha vida. Não façam isso. É uma burrice imensa”, lamentou Felipe, que imediatamente registrou o incidente na 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel).

A Polícia Civil foi contatada sobre o caso e informou que o registro foi feito na delegacia de Vila Isabel, onde a vítima prestou depoimento e foi encaminhada para exame de corpo de delito. A investigação seguirá sob responsabilidade da 18ª Delegacia de Polícia (Praça da Bandeira).