Sua mãe é amante de produtos de beleza? Então você tem uma enorme lista de opções para presenteá-la neste Dia das Mães, que será celebrado neste domingo (12/5). Elas também merecem ser celebradas por sua própria individualidade e beleza, por isso, diversas marcas nacionais e estrangeiras lançaram kits incríveis, já pensando em facilitar sua escolha nesta data comemorativa.







De opções luxuosas de skincare a produtos de maquiagem irresistíveis e fragrâncias encantadoras, há algo especial para cada mãe nesta seleção. Corre, que ainda dá tempo de não deixar essa data passar em branco.

Skin Care: Nutrição e Brilho para a Pele da Mãe que Ilumina Nossas Vidas





Mime sua mãe com produtos ou um kit completo de cuidados faciais, contendo produtos de limpeza suaves, máscaras hidratantes e rejuvenescedoras. Marcas renomadas oferecem conjuntos incríveis que proporcionam uma experiência de spa em casa. Escolha a opção que melhor se adapte ao tipo de pele da sua mãe.





Clinique





Neste ano, a Clinique, primeira marca de cuidados com a pele de prestígio desenvolvida por dermatologistas, lançou kits exclusivos para presentear as mães. Todos com propriedades diferentes, para que você possa escolher o que mais combina com ela.





- Kit Rotina de Hidratação Moisture Surge 100h

- Kit Even Better Rotina de Pele Uniforme

- Kit Anti-Idade Smart





Você encontra esses e mais produtos da marca no site oficial da Clinique, na Beleza na Web e na Sephora.

Estée Lauder





Se sua mãe gosta de marcas de luxo, ela vai amar ganhar um kit da Estée Lauder. Para o Dia das Mães deste ano, a marca Nova Iorquina, líder global em beleza de prestígio, trouxe kits diversos:





- Kit Rotina Anti-Idade: Limpeza + Reparação + Glow

- Kit Rotina Anti-Idade: Efeito Reparador + Glow + Hidratação

- Kit Essenciais para os Olhos





Você encontra esses e mais produtos da marca no site oficial da Estée Lauder, na Beleza na Web e na Sephora.





Sallve





A Sallve é uma marca nacional, vegana, com diversos produtos com fórmulas poderosas inspiradas por peles reais e com ótimo custo-benefício. Dentro do site oficial, você pode responder a perguntas sobre a pele da sua mãe, e eles te indicarão os produtos ideais para ela. A Sallve trabalha com diversos combos de produtos. Algumas opções para presentear sua mãe são:





- Kit Basicão (principais produtos da marca)

- Kit Tudinho (miniatura de todos os produtos)

- Kit Para Levar na Mala





Você encontra os produtos da Sallve em diversas farmácias, no site oficial da marca ou em lojas físicas.





Maquiagem: Realce a Beleza Natural da Sua Mãe com Toques de Cor e Brilho





Para mulheres que gostam de realçar a beleza, maquiagens são sempre uma boa escolha de presente. Fuja de bases e corretivos, se você não souber o tom de pele exato de sua mãe, e aposte em sombras, iluminadores, batons ou gloss.





Quem disse, Berenice?





A ‘Quem disse, Berenice?’ é uma marca nacional que está bombando nos últimos tempos, por sua variedade de produtos e ótimo custo-benefício. Para este ano, eles prepararam lindos combos de maquiagem que já vêm em caixas de presente. Algumas opções são:





- Kit Batom Líquido Vermelho Morangoli Volumão 5,5ml + Máscara Big Bang Resistente à Água 10g

- Kit Muito Desobediente EDP 100ml + Gloss Labial 9,5ml

- Kit Pó Compacto Facial Multiefeitos + Kit de Pincéis





Você encontra todos os produtos em lojas fisicas em diversos shoppings de BH ou no site da marca.





Baims - Natural Make Up





A BAIMS, marca de maquiagem natural alemã, vegana, orgânica e cruelty-free, apresenta sugestões exclusivas de presentes para o Dia das Mães. Seguindo seu compromisso com a beleza do futuro, em que consciência ambiental e sustentabilidade são pilares, a BAIMS lança oito opções de kits. Algumas opções são:

- Kit Perfect Lips: Batom + Lipgloss

- Kit Ready to Go: Minimalist Multi tint + Máscara de cílios Eyecatching

- Kit Bold Eyes: Máscara de cílios Eyecatching + Quad Palette + Lápis Eyeliner Black





Você pode conferir todos os kits no site oficial da marca.





Aula de Auto Maquiagem MAC (convertida em produtos)





Se sua mãe ama maquiagem mas precisa aperfeiçoar as técnicas e entender o que mais realça a beleza dela, uma boa aposta de presente é um curso de automaquiagem. Em qualquer loja física da MAC, você pode agendar uma aula para aprender técnicas personalizadas. O mais incrível é que o valor é revertido 100% em produto.

Perfumes e Hidratantes: Fragrâncias Sedutoras e Loções Luxuosas para Mimá-la com Carinho





Ficar cheirosa é uma grande parte do ritual de beleza. Perfumes e hidratantes são uma escolha clássica e atemporal para o Dia das Mães. Procure fragrâncias com notas que evocam a feminilidade e a elegância da sua mãe com uma delicadeza encantadora.





O Boticário





Neste ano, com a campanha “Tormenta”, O Boticário tem como objetivo incentivar as mães a saírem de um lugar de insegurança para um caminho de construção de confiança. Para tornar a data ainda mais única, a marca trouxe uma gama de kits e combos exclusivos que são sucesso e vão agradar desde as mães mais clássicas e sofisticadas até as modernas e práticas. Confira algumas opções:

- Kit Presente Dia das Mães Egeo Choc (2 itens)

- Kit Presente Dia das Mães Cuide-se Bem Deleite (3 itens)

- Kit Presente Dia das Mães Elysée (3 itens)





Você pode comprar os kits pelo site ou qualquer loja física.





Natura





Para celebrar uma das datas mais especiais e aguardadas do ano, a Natura faz o convite aos filhos e filhas para que conheçam suas mães para além do papel fundamental que desempenham. Quais são seus gostos, desejos e lembranças preferidas? O que a faz ser essa mãe tão incrível também como pessoa? Com esse convite, a marca apresenta uma seleção especial de presentes. Algumas sugestões são:

-Presente Natura Luna e novo Luninha

-Presente Natura Essencial Exclusivo com hidratante iluminador

-Presente Natura Ekos Maracujá

Você encontra esse e mais kits nas lojas físicas ou site oficial.

Kits L’Occitane

A L'Occitane é uma marca renomada de cosméticos e produtos de cuidados pessoais, conhecida por sua abordagem autêntica e sensorial à beleza. Com uma variedade de conjuntos de presente lindamente elaborados, você pode mimar sua mãe com produtos que proporcionam uma experiência sensorial única, celebrando o amor e a dedicação que ela traz à sua vida. Aqui estão algumas indicações:

-Trio Romã: Spray perfumado, Geleia Hidratante e Geleia Esfoliante

-Combo Pompar: Creme Mãos, Sabonete e Nécessaire

-Rotina Hidratação completa e banho capim limão

À medida que o Dia das Mães se aproxima, é importante lembrar que o verdadeiro presente está no amor, na gratidão e no cuidado que compartilhamos com as mulheres que nos deram a vida. Que essas sugestões de presentes de autocuidado sirvam como uma expressão tangível do nosso amor e apreço pelas mães que iluminam nossas vidas com sua beleza, força e bondade inigualáveis. Que cada produto escolhido com carinho seja uma lembrança do quanto elas são amadas e valorizadas, não apenas neste dia especial, mas todos os dias do ano.